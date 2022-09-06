Як розповіли британські розвідники, така ситуація склалася завдяки міжнародним санкціям.

Важливо Уже 50 тисяч ліквідованих російських військових: свіжі втрати ворога

Як зменшилася кількість російських безпілотників

На початку серпня ЗМІ повідомляли про 27 вильотів російських безпілотних літальних апаратів на західному березі Дніпра щодня. Тоді як протягом серпня окупанти здійснювали 50 вильотів на день.

Останніми роками російська доктрина надає все більш помітну роль БпЛА, зокрема для виявлення цілей для ударів артилерії. БпЛА можуть бути вразливими як до кінетичних ефектів, коли їх збивають безпосередньо, так і до електронних перешкод,

– пояснили розвідники.

У розвідці припустили, що з огляду на бойові втрати росія намагається зберегти запаси БпЛА. Обмежена доступність розвідувальних БпЛА, ймовірно, погіршує тактичну обізнаність командирів і все більше заважає російським операціям.

Путін просив в Ірана безпілотники

путін особисто їздив в Іран домовлятися за безпілотники

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван 11 липня повідомив, що Білий дім має інформацію про те, що Іран може поставити росії ударні безпілотники і готується навчити російські війська використовувати їх. У відповідь міністр закордонних справ Ірану Нассер Канаані заявив, що Іран не постачатиме росії зброю, зокрема безпілотники.

У середині липня путін здійснив один з рідкісних іноземних візитів у 2022 році, відвідавши Іран. Лідер ісламської революції в Ірані Сеєд Алі Хосейні Хаменеї після зустрічі з путіним підтримав російську агресію проти України. У МЗС України дії Ірану назвали неприпустимими.

Повідомлялося, що путін, ймовірно, особисто їздив в Іран домовлятися щодо безпілотників. Уже на початку серпня американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Іран міг відправити БпЛА до росії для польових випробувань. Американська розвідка OSINT повідомляє, що до агресора виїхали й іранські пілоти для навчання на їхніх літаках Су.