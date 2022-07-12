Відповідну інформацію оприлюднив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван. Про це повідомили 11 липня.

Зауважте Іран постачатиме Росії турбіни та запчастини в обмін на сталь

Іран може постачати росії дрони

Джейк Салліван пояснив, що Штати:

не знають, чи Іран вже надав росії безпілотники;

мають "інформацію", яка вказує на те, що Іран готується навчити російські війська використовувати їх вже цього місяця.

Наша інформація вказує на те, що уряд Ірану готується надати Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів, у тому числі здатних використовувати зброю, у прискорений термін,

– повідомив Салліван.

Радник з питань національної безпеки США зауважив, що ця інформація їм стала відома перед поїздкою президента Джо Байдена до Ізраїлю та Саудівської Аравії. Там будуть обговорювати ядерну програму Ірану, а також її зловмисну діяльність.

Салліван зазначив, що Іран надавав аналогічні безпілотники єменським хуситам для нападу на Саудівську Аравію. Це трапилось до того, як на початку 2022 року досягли угоди про припинення вогню.

Що цьому передувало

Іран співпрацює з москвою. Зокрема, у травні стало відомо, що країна постачатиме росії турбіни та запчастини в обмін на сталь.

10 липня стало відомо, що Джо Байден відвідає Близький Схід. Поїздку він здійснить, щоб отримати радянську зброю для України.

Мовиться про те, що очільник США планує переконати Бразилію, Китай, Індію та інші країни, які не долучилися до кампанії з ізоляції росії, у тому, що США і Україна відкриті для врегулювання шляхом переговорів. Однак головне – без територіальних поступок.

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