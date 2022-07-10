Як пише авторитетне американське видання, Вашингтону буде важко зберегти чинні темпи підтримки України, оскільки зростає втома від війни по обидві сторони Атлантики.

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Водночас адміністрація американського лідера не хоче, щоб на президента України Володимира Зеленського чинився тиск для переговорів з країною-агресором. Саме тому Байден зустрінеться з лідерами арабських країн, які раніше отримували зброю від СРСР.

Глава Білого дому планує переконати Бразилію, Китай, Індію та інші країни, які не долучилися до кампанії з ізоляції росії, у тому, що США і Україна відкриті для врегулювання шляхом переговорів, але без територіальних поступок.

Як довго США зможуть допомагати Україні

За деякими оцінками фахівців, військові поставки зі США триватимуть мінімум до другого кварталу 2023 року. Раніше Вашингтон закликав інші країни надати Україні запаси зброї радянського виробництва, з якою українські військові більше знайомі.

Президент Чиказької ради з глобальних питань і колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що наступні 6 місяців будуть дійсно критичними.

У наступні пів року ми виявимо, що одна або обидві сторони занадто втомилися і будуть шукати вихід,

– додав Даалдер.

Окупанти були змушені взяти "оперативну паузу"

Останні 2 тижні українські оборонці майже щодня трощать склади з російськими боєприпасами. Як сказав радник голови міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов, росіяни вимушені взяти "оперативну паузу". За його словами, російські загарбники беруть паузу, зокрема, і щоб перегрупуватись. На це є кілька причин.

"По перше, вони зараз думають, як далі рухатись, тому що раніше їхня кінцева точка була зрозумілою. Вони хотіли дійти до кінця Луганської області. Ми це повинні розуміти", – сказав Смірнов.

А по друге, зараз лінія фронту є практично рівною. Нею рухатись набагато складніше, ніж коли перебуваєш в оточенні з трьох різних сторін.