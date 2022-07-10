Про це сказав Ростислав Смірнов – радник голови міністерства внутрішніх справ. Про причини він розповів 24 каналу.

Увага "МЧСники" знаходять тіла під завалами, але витягувати відмовляються, – радник мера Маріуполя

Що відбувається на полі бою

За його словами, російські загарбники беруть паузу, зокрема, і щоб перегрупуватись. На це є кілька причин.

По перше, у вони зараз думають, як далі рухатись, тому що раніше їхня кінцева точка була зрозумілою. Вони хотіли дійти до кінця Луганської області. Ми це повинні розуміти,

– сказав Смірнов.

А по друге, зараз лінія фронту є практично рівною. Нею рухатись набагато складніше, ніж коли перебуваєш в оточенні з трьох різних сторін.

Інші причини паузи

Крім цього, росіяни вимушені взяти паузу й через те, що українські оборонці знищили велику кількість як особового складу, так і їхнього озброєння.

"Однак ключова історія в тому, що по озброєнні у росіян однаково був паритет. Але коли закінчуються боєприпаси, тому що їх знищують, це ускладнює логістику та зберігання", – додав Смірнов.

Росіяни взяли "оперативну паузу", чекаємо на HIMARS, потужні успіхи ЗСУ: дивіться відео