Про це в коментарі 24 каналу заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. Він зазначив, що виправдання війни Іраном є неприпустимим.

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Іран заохочує росію продовжувати війну

Олег Ніколенко зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Іран засуджував війну та виступав за мирне врегулювання й припинення вогню. Однак заяви Хаменеї демонструють зміну риторики офіційного Тегерану, що викликає занепокоєння в України, адже Іран фактично заохочує путіна та росію продовжувати війну.

Українська сторона стурбована зміною риторики з боку іранського керівництва. Потурання агресивним діям Росії не лише заохочує її продовжувати нічим не спровоковану війну проти народу України, але й закладає підґрунтя для дестабілізації миру та безпеки в інших регіонах світу,

– наголосив Ніколенко.

Окремо речник МЗС відреагував на слова Хаменеї про те, що нібито Україна готувала війну проти росії. Ніколенко підкреслив, що подібні звинувачення є безпідставними.

Тому Україна закликає Іран утриматися від заяв або дій, які спрямовані на підживлення агресії росії проти нашої держави.

Лідер Ірану підтримав війну

Під час свого візиту в Іран російський диктатор владімір путін зустрівся з верховним лідером країни Алі Хаменеї. Під час зустрічі іранський лідер підтримав війну проти України, використовуючи традиційні для російської пропаганди тези, мовляв, якщо б росія не почала, то напали б на неї.

Ще більшим цинізмом вразила заява Хаменеї щодо України, адже він заявив, що нібито Україна почала би війну з росією, використавши "як привід" тимчасово окупований Крим.

Варто зазначити, що сам диктатор приїжджав до Тегерана, щоб домовитися про купівлю безпілотників. МЗС Ірану заявляло, що не робитиме цього, однак радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що у Вашингтона є докази того, що Іран готує продаж росії кількох сотень безпілотників.

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