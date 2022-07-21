Об этом в комментарии 24 каналу заявил спикер МИД Украины Олег Николенко. Он отметил, что оправдание войны Ираном недопустимо.

Заметьте Военный эксперт объяснил, почему Иран не сможет дать путину беспилотников

Иран поощряет россию продолжать войну

Олег Николенко отметил, что с начала полномасштабного вторжения Иран осуждал войну и выступал за мирное урегулирование и прекращение огня. Однако заявления Хаменеи демонстрируют изменение риторики официального Тегерана, что вызывает обеспокоенность у Украины, ведь Иран фактически поощряет путина и россию продолжать войну.

Украинская сторона озабочена изменением риторики со стороны иранского руководства. Попустительство агрессивным действиям россии не только поощряет ее продолжать ничем не спровоцированную войну против народа Украины, но и закладывает основу для дестабилизации мира и безопасности в других регионах мира,

– подчеркнул Николенко.

Отдельно представитель МИД отреагировал на слова Хаменеи о том, что якобы Украина готовила войну против россии. Николенко подчеркнул, что подобные обвинения безосновательны.

Поэтому Украина призывает Иран воздержаться от заявлений или действий, направленных на подпитку агрессии россии против нашего государства.

Лидер Ирана поддержал войну

Во время своего визита в Иран российский диктатор владимир путин встретился с верховным лидером страны Али Хаменеи. Во время встречи иранский лидер поддержал войну против Украины, используя традиционные для российской пропаганды тезисы, мол, если бы россия не начала, то напали бы на нее.

Еще большим цинизмом поразило заявление Хаменеи относительно Украины, ведь он заявил, что якобы Украина начала бы войну с россией, использовав "как повод" временно оккупированный Крым.

Следует отметить, что сам диктатор приезжал в Тегеран, чтобы договориться о покупке беспилотников. МИД Ирана заявлял, что не будет этого делать, однако советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что у Вашингтона есть доказательства того, что Иран готовит продажу россии нескольких сотен беспилотников.

Интересно – Коваленко о поездке путина в Иран: смотрите видео