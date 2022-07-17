российская делегация в течение последнего месяца по меньшей мере дважды ездила в Иран смотреть на беспилотники. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова подтверждают спутниковые снимки.

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Иран таки готовится передать беспилотники

Джейк Салливан заявил, что у США есть информация о том, что Иран таки готовится передать россии свои беспилотники. Их Тегеран может передать сразу несколько сотен.

У нас есть информация о том, что правительство Ирана готовится предоставить россии несколько сотен БПЛА, включая оружейные БПЛА,

– заявил Салливан.

российская делегация в июне посещала аэродром Кашан к югу от Тегерана, где иранская сторона показывала им беспилотники Shahed-191 и Shahed-129. Оба типа беспилотников способны переносить высокоточные ракеты.

Доказательством того, что россияне посещали иранский аэродром, являются спутниковые снимки, на которых видны и беспилотники, и транспорт российской делегации. Салливан добавил, что визит россиян является первым случаем посещения иранского аэродрома, на котором показывали эти беспилотники.

Спутниковые снимки датированы июнем. Второй визит россиян состоялся 5 июля.



россияне посетили иранский аэродром Кашан / Фото CNN

Также журналисты получили информацию от американских чиновников, которые рассказали, что данные разведки подтверждают намерения Ирана передать беспилотники россии, которые будут использованы в войне против Украины. На конец июля в Иране запланированы учения россиян по использованию аппаратов.

СМИ отмечают, что эта информация появилась тогда, когда Джо Байден завершил официальный визит на Ближний Восток, где вопрос Ирана был одним из ключевых во время переговоров с лидерами стран региона. Американские чиновники отмечают, что партнерство россии и Ирана еще раз доказывает, что США должны сохранять свое влияние на Ближнем Востоке.

Иран ранее заявлял, что передавать беспилотники не будет

После провала планов на "захват Украины за 3 дня" на пятый месяц полномасштабной войны россия обратилась к Ирану с просьбой о продаже ударных беспилотников.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что попытка путина наладить связь с Ираном – очень "красноречива" и свидетельствует о том, что кремль чувствует последствия санкций.

Каковы планы Ирана – точно неизвестно. Однако ранее глава МИД страны уверял, что Тегеран не будет передавать россии никакого оружия. Дипломат подчеркнул, что Иран избегает любых действий, которые могут привести к эскалации в Украине, поэтому, по его словам, Тегеран не будет помогать ни одной из сторон.

Правда, в Иране признали, что сотрудничают с россией в сфере обороны, однако военную помощь им оказывать не будут.

15 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Во время них иранский дипломат заверил, что Тегеран не будет покупать краденое зерно у россии. Однако Кулеба отметил, что важным является и то, чтобы не оказывать военную поддержку оккупантам.

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