Переговоры Дмитрия Кулебы и главы МИД Ирана Хусейна Амира Абдоллахяна прошли 15 июля. Иранский дипломат в разговоре с главой МИД Украины выразил соболезнования жертвам ракетного удара по Виннице.

Заметьте Санкции дают о себе знать: в США объяснили, почему россия обратилась к Ирану относительно дронов

Иран обещает не покупать украденное зерно

Дмитрий Кулеба сообщил, что иранский коллега заверил, что Тегеран не будет покупать у россии краденое в Украине зерно. Украинский дипломат в разговоре также поднял вопросы дронов, которые россия хочет купить у Ирана. Глава МИД Украины подчеркнул, что оккупанты не должны получать военную помощь и это является официальной позицией нашего государства.

В нашем телефонном разговоре глава МИД Ирана Хусейн Амир Абдоллахян выразил соболезнования жертвам российского удара по Виннице. Я отметил позицию Украины: россия ни от кого не должна получать никакой военной помощи. Он заверил меня, что россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно,

– подчеркнул Кулеба.

россия хочет купить дроны в Иране

После своих планов захватить Украину за несколько дней, спустя почти 5 месяцев после начала полномасштабного вторжения оккупанты решили обратиться в Иран с просьбой предоставить дроны.

Официальный представитель Пентагона Джон Керби отметил, что попытка путина наладить связь с Ираном – очень "красноречивая" и свидетельствует о том, что кремль испытывает последствия санкций.

Каковы планы Ирана – точно неизвестно. Однако ранее глава МИД страны уверял, что Тегеран не будет передавать россии ни одного оружия. Дипломат подчеркнул, что Иран избегает каких-либо действий, которые могут привести к эскалации в Украине, поэтому по его словам, Тегеран не будет помогать ни одной из сторон.

Правда, Иран признал, что сотрудничает с россией в сфере обороны, однако военную помощь им оказывать не будет.

Интересно – Мусиенко о планах россии получить беспилотники от Ирана: смотрите видео