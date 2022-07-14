И Иран, и россия изолированы сейчас от международного общества и у обеих стран есть большие проблемы. москва столкнулась с дефицитом для пополнения собственных оборонных нужд.
Ранее путин хочет подставить Иран, – военный эксперт объяснил, чего добивается россия
россию все больше изолируют от международного сообщества
Официальный представитель Пентагона Джон Керби отметил, что попытка путина наладить связь с Ираном – очень "красноречивая" и свидетельствует о том, что россия все больше отрезается от мира.
Ранее в США сообщалось, что Тегеран готовится предоставить сотни беспилотников россиянам, в том числе, боевых. Также иранцы должны были обучать военных государства-агрессора пользованию дронами.
Мы знаем, что санкции "кусаются", мы знаем, что экспортный контроль жесткий. Теперь БпЛА – ограничены из-за давления, которое мир оказывает на путина,
– подчеркнул Керби.
Керби заметил, что деталей возможного соглашения между Ираном и россией не знает. Так что говорить о том, способен ли Тегеран выполнить требования москвы – рано.
Какова позиция Ирана относительно беспилотников: коротко
- Тегеран ранее сообщил, что не собирается предоставлять дроны россиянам. Об этом заявил глава МИД Нассер Канаани.
- Иран заявил, что избегает каких-либо действий, которые могут привести к эскалации в Украине.
- Иранцы признали, что сотрудничают в сфере обороны с россиянами, однако военную помощь им оказывать не будут.
- Тегеран не будет помогать ни одной из участниц противостояния.
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