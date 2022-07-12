Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, у россиян есть давние отношения с Ираном – она еще давнее поставляла туда оружие в обход санкций. В частности, известно о ракетах "земля – воздух" для средств ПВО.

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Ранее даже была информация, что украинский самолет под Тегераном в 2020 году был сбит с помощью российских ракет. Однако пока эти данные не подтверждены.

россия хочет, чтобы Иран "отдавал долги"

Все эти требования происходят на фоне проблем с соглашением, согласно которому Тегеран должен был ограничить ядерную программу в обмен на снятие санкций. Ее подписали в 2015 году, впоследствии президент США Дональд Трамп вышел из договоренностей. Джо Байден готов вернуться к соглашению, но сначала Иран должен выполнить обязательство не обогащать уран более чем на 3,67%.

По словам Мусиенко, если США и другие государства все-таки возобновят ядерное соглашение, то Иран сможет продавать собственную нефть и газ на внешние рынки. Соответственно из-за увеличения предложения будет уменьшаться цена на эти энергоносители.

Кроме того, Иран сможет экспортировать нефть, к примеру, в Индию, которая сейчас активно закупает ее у россии. В совокупности это уменьшит поступление в бюджет агрессора.

"Думаю, что россия сейчас начинает активно шантажировать Иран. Якобы отдавайте долги за то, что мы якобы поддерживали вас в условиях санкций столько лет. Заодно россия начинает подставлять требованиям к беспилотникам, о чем знают в США. Это явно не повышает реноме и репутацию" Ирана в глазах подписантов соответствующего соглашения. Поэтому это своеобразное основание", – считает Мусиенко.

Именно поэтому сейчас Иран находится в своеобразной растяжке. С одной стороны, они понимают, что все соглашение может не увенчаться успехом и санкции не отменят. С другой стороны, боятся потерять россию, которую они считают своим партнером. Поэтому Иран пытается балансировать туда – сюда.

Они пытаются найти баланс. Но делают это несколько бестолково. Как будто готовы россии передать оружие, и будто пытаются не выходить из переговорного процесса с ЕС и США по ядерному соглашению,

– отметил Мусиенко.

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Напомним, 11 июля советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Иран собирается предоставить россии несколько сотен боевых беспилотников и организует обучение для оккупантов.