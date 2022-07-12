Как сообщают российские СМИ, переговоры Эрдогана и Путина состоятся 19 июля. По словам пресс-секретаря кремля Дмитрия Пескова, в Тегеране запланирован трехсторонний саммит.
К теме Эрдоган поговорил с путиным о безопасных коридорах для экспорта зерна из Украины
В Стамбуле 13 июля Россия и Турция будут говорить об украинском зерне
Предыдущая встреча Путина и Эрдогана была посвящена разблокированию украинских портов и вывозу украинского зерна. Именно это обсудят военные россии и Турции во время встречи 13 июля в Анкаре.
Директор департамента международных организаций МИД россии петр ильичев сообщил, что в этой встрече должны участвовать и представители Украины и ООН. россияне настаивают на том, что они должны осматривать каждое судно – якобы для того, чтобы "предотвратить провокации и контрабанду оружия".
Эрдоган ранее призвал путина разблокировать порты
Ранее президент Турции в телефонном режиме призвал Путина решить вопрос с разблокировкой экспорта украинского зерна. Также Эрдоган говорил главе кремля о том, что следует прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.
Читайте также Проблема "зернового коридора" в Черном море близка к решению, – Минобороны Турции
Тем временем Иран пообещал России дроны: что известно
- В США сообщили, что москва обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей беспилотники.
- Более того, иранцы уже даже запланировали учения для российских военных.
- У Вашингтона нет информации о том, что дроны уже предоставили государству-агрессору. А вот учения запланированы уже на этот месяц.
- Речь идет о нескольких сотнях беспилотников, среди которых и такие, что могут переносить оружие.