Як повідомляють російські ЗМІ, перемовини Ердогана та путіна відбудуться 19 липня. За словами речника кремля дмітрія пєскова, в Тегерані запланований тристоронній саміт.

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У Стамбулі 13 липня росія та Туреччина говоритимуть про українське зерно

Попередня зустріч путіна та Ердогана була присвячена розблокуванню українських портів та вивезенню українського зерна. Саме це обговорять очільники росії та Туреччини під час зустрічі 13 липня в Анкарі.

Директор департаменту міжнародних організацій мзс росії пьотр іллічов повідомив, що в цій зустрічі мають взяти і представники України та ООН. росіяни наполягають на тому, що вони мають оглядати кожне судно – начебто задля того, аби "запобігти провокаціям та контрабанді зброї".

Ердоган раніше закликав путіна розблокувати порти

Раніше президент Туреччини в телефонному режимі закликав путіна розв'язати питання з розблокуванням експорту українського зерна. Також Ердоган говорив главі кремля, що варто припинити бойові дії та сісти за стіл перемовин.

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Тим часом Іран пообіцяв Росії дрони: що відомо

У США повідомили, що москва звернулась до Ірану з проханням надати їй безпілотники.

Ба більше, іранці вже навіть запланували навчання для російських військових.

Наразі у Вашингтона немає інформації про те, що дрони вже надали державі-агресорці. А от навчання заплановані вже на цей місяць.

Мовиться про кілька сотень безпілотників, серед яких і ті, що можуть переносити зброю.

Дивіться у відео – путіна в росії пропонують називати "правителем":



