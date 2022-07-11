російські окупанти та їхній диктатор владімір путін дуже сподіваються, що їм вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу. Вони твердо переконані у тому, що це дозволить їм виторгувати якісь преференції та зняття деяких санкцій.

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Розмова Ердогана з путіним

Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним. Темою бесіди була організація безпечних коридорів у Чорному морі для експорту українського зерна.

Турецький лідер наголосив на тому, що вже настав час розв'язати цю проблему, а також закликав путіна припинити бойові дії та вдатися до перемовин.

Вкрадення українського зерна росіянами: останні новини

росіяни продовжують вивозити вкрадене в Україні зерно морем. З'явилися нові фотодокази злочинів окупантів.

Вагони із зерном помітили й на території Білорусі. Цілком можливо, що окупанти переганяють вкрадений товар і через її територію.

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