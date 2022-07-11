Влучність та майстерність героїв ЗСУ дуже лякає російських окупантів. Ще б пак – наші герої активно нищать не лише їхні склади з боєприпасами, а й командні пункти найвищого рівня.

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Знищення найвищого командування ворога на Херсонщині

Наші розвідники перехопили розмову російських окупантів на Херсонщині. Один з них заявив про неймовірний успіх ЗСУ.

Не знаю, чи вам вже казали, але вони влучили у найголовніше командування на Херсонському напрямку. Добре влучили, там 12 "двохсотих". Це найголовніше командування, те, яке "круте",

– розповів один з окупантів.

Також росіянин бідкається, що через неналежне зберігання боєприпасів всього лиш одного влучання ЗСУ було достатньо для того, щоб знищити цілий боєкомплект.

"Ти уявляєш, вони просто в шахматному порядку вирили ямки й поскладали снаряди. Я їм казав, що так не можна, що здетонує все разом, що контакту взагалі ніякого не має бути. Вони мене послали. Я туди вже знову приїхав, як все позривалося", – додав окупант