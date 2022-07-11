Про це 24 каналу розповів перший заступник Херсонської облради Юрій Соболевський. Він також зазначив, що через велику кількість блокпостів окупантів деякі райони Херсона в ізоляції.

Читайте також Зі сторони Чорнобаївки пролунав вибух, який почули у Херсоні, – Хлань

"Блокпостів на Херсонщині справді велика кількість, і на сьогодні деякі райони Херсона фактично заблоковані, насамперед мовиться про мікрорайон Острів", – зазначає посадовець.

Є інформація про те, що окупанти дійсно накопичують військову техніку та війська на Херсонщині,

– додає Юрій Соболевський.

Але, за його словами, у самому Херсоні поки немає активного скупчення військ окупантів. Про облаштування інженерних споруд для вуличних боїв теж поки не йдеться.

ЗСУ знищують ворожі склади на Херсонщині та мають тактичні успіхи

За діями ЗСУ можна зрозуміти, що наша армія готується до деокупації регіону. Адже там постійно вибухають склади окупантів та стаються інші "неприємності". Крім того, активно діють і партизани. За результатами однієї з останніх атак нашим воїнам вдалось ліквідували сотню росіян, ще понад 200 отримали поранення. Їх привезли до лікарні у Каховці. Половина з них – у важкому стані.

Ще й 10 липня Збройні Сили України завдали удару по базі росгвардії в окупованому Херсоні. Припускали, що внаслідок атаки міг загинути полковник Алєксандр Нєчіпурєнко. Сергій Хлань не мав сумнівів, що українська артилерія ліквідувала когось з російського керівництва. Однак підтвердженої інформації, що це був саме Нєчіпурєнко, не було.

Також у Херсоні несолодко живеться гауляйтерам. Наприклад, вже не вперше була спроба ліквідувати Володимира Сальдо. Зрадника хотіли підірвати за допомогою саморобної бомби.

Детальніше про актуальний стан справ на Херсонщині: дивіться відео