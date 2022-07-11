Новину повідомив Сергій Братчук – речник Одеської військової адміністрації. Він заявив, що зрадника хотіли підірвати за допомогою саморобної бомби.

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У Херсоні спробували вчинити замах на "голову" окупаційної "адміністрації" області Володимира Сальдо. Нічого, Сальдо. Це вже не перший замах на тебе. Наступний буде те, що треба,

– заявив Братчук.

Підтвердив спробу замаху також Олексій Гончаренко.

Зауважте! Тим часом на Харківщині загинув гауляйтер стратегічно важливого для окупантів селища Великий Бурлук. За даними росЗМІ, його автівку підірвали.

Полювання на гауляйтерів окупованого Півдня триває.

Втрати ворога

Кількість російських "двохсотих" зростає щодня. Станом на 11 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 37 400 ліквідованих окупантів. Також вдалося знищити:

танків – 1645 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин – 3828 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 838 (+4) одиниць,

РСЗВ – 247 (+0) одиниць,

засобів ППО – 109 (+1) одиниць,

літаків – 217 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) одиниць,

крилатих ракет – 155 (+0) одиниць,

кораблів / катерів – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2) одиниць,

спеціальної техніки – 66 (+0) одиниць.

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