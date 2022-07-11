Новость сообщил Сергей Братчук – спикер Одесской военной администрации. Он заявил, что предателя хотели подорвать с помощью самодельной бомбы.

Заметьте Более 200 в тяжелом состоянии, 120 погибших: какие потери оккупантов после удара ВСУ на Херсонщине

В Херсоне попытались покушаться на "председателя" оккупационной администрации области Владимира Сальдо. Ничего, Сальдо. Это уже не первое покушение на тебя. Следующее будет то, что нужно,
– заявил Братчук.

Подтвердил попытку покушения также Алексей Гончаренко.

Охота на гауляйтеров оккупированного Юга продолжается.

Потери врага

Количество российских "двухсотых" растет ежедневно. По состоянию на 11 июня Генштаб ВСУ сообщил о 37 400 ликвидированных оккупантах. Также удалось уничтожить:

  • танков – 1645 (+4) единиц,
  • боевых бронированных машин – 3828 (+5) единиц,
  • артиллерийских систем – 838 (+4) единиц,
  • РСЗО – 247 (+0) единиц,
  • средств ПВО – 109 (+1) единиц,
  • самолетов – 217 (+0) единиц,
  • вертолетов – 188 (+0) единиц,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0) единиц,
  • крылатых ракет – 155 (+0) единиц,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2696 (+2) единиц,
  • специальной техники – 66 (+0) единиц.

Заметьте – оккупанты обустраивают новые блокпосты в Херсоне и перекидывают технику: смотрите видео