Новость сообщил Сергей Братчук – спикер Одесской военной администрации. Он заявил, что предателя хотели подорвать с помощью самодельной бомбы.
Заметьте Более 200 в тяжелом состоянии, 120 погибших: какие потери оккупантов после удара ВСУ на Херсонщине
В Херсоне попытались покушаться на "председателя" оккупационной администрации области Владимира Сальдо. Ничего, Сальдо. Это уже не первое покушение на тебя. Следующее будет то, что нужно,
– заявил Братчук.
Подтвердил попытку покушения также Алексей Гончаренко.
Охота на гауляйтеров оккупированного Юга продолжается.
Потери врага
Количество российских "двухсотых" растет ежедневно. По состоянию на 11 июня Генштаб ВСУ сообщил о 37 400 ликвидированных оккупантах. Также удалось уничтожить:
- танков – 1645 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин – 3828 (+5) единиц,
- артиллерийских систем – 838 (+4) единиц,
- РСЗО – 247 (+0) единиц,
- средств ПВО – 109 (+1) единиц,
- самолетов – 217 (+0) единиц,
- вертолетов – 188 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0) единиц,
- крылатых ракет – 155 (+0) единиц,
- кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2696 (+2) единиц,
- специальной техники – 66 (+0) единиц.
Заметьте – оккупанты обустраивают новые блокпосты в Херсоне и перекидывают технику: смотрите видео