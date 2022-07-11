Две сотни оккупантов привезли в больницу в Каховке. Половина из них – в тяжелом состоянии. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах.

Важно Командный пункт, техника, ПВО: ВСУ нанесли врагу мощный удар в Таврийске

Пригнали "реанимационные" из Крыма

За некоторыми "особенными" пригнали более 10 реанимационных автомобилей из Крыма. Вероятно, это для руководителей подразделений спецслужб россии.

Более того, одновременно привезли более 120 трупов захватчиков.

Что этому предшествовало

Возле Каховки ночью 11 июля слышали звуки взрывов. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Таврийске. Он анонсировал серьезные потери у захватчиков, поскольку ударом уничтожили:

передвижной командный пункт врага,

военную технику,

радары и антенны,

ПВО оккупантов.

За последние недели успехи ВСУ в Херсонской области только растут. Например, 10 июля украинские защитники уничтожили 4 склада с вражескими боеприпасами и поразили пункт управления захватчиков в Херсонской области. Обезвредили 15 российских оккупантов и более 60 единиц техники.

Кстати, президент Владимир Зеленский дал команду прежде всего освободить от оккупантов Юг. Эти регионы являются очень ценными для экономики, поэтому Украина собирает миллионные силы.

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