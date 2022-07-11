Громкие звуки были слышны в Каховке и поблизости. Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

К теме Поражены командные пункты артбригады и росгвардии: что происходило на Юге 10 июля

Оккупантов разбили в Таврийске

Чиновник сообщил о четком попадании ВСУ в Таврийске. Наши бойцы уничтожили передвижной командный пункт врага, военную технику, радары и антенны, ПВО оккупантов.

Кроме того, ликвидировали и самих россиян. Количество "двухсотых" пока неизвестно.

Предыдущие удары в Херсонской области

За сутки 10 июля украинские защитники уничтожили 4 склада с вражескими боеприпасами и поразили пункт управления захватчиков Херсонской области. Обезвредили 15 российских оккупантов и более 60 единиц техники, из них 57 единиц – бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины, противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы.

Возле Чернобаевки 9 июля ВСУ дважды ударили по оккупантам. В частности, ударили по командным пунктам, скоплению техники, полевым складам боеприпасов.

Кстати, президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать часть Юга. Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Украина собирает миллионные боевые силы, которые для этого нужны.

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