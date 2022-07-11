В оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские оккупанты держатся за рубежи обороны. Они не продвигаются по суше и не имеют возможности создавать новые ударные группировки.
Интересно В Луганске местные сообщили о взрывах: вероятно, говорится о детонации на складе из БК
ВСУ уничтожают оккупантов на Юге
Украинские военные держат захватчиков в постоянном напряжении из-за неожиданного применения различных средств воздействия. Наши бойцы 10 июля, контролируя ситуацию на суше, с помощью пары штурмовиков нанесли удар по скоплению россиян в Херсонской области.
Они поразили командно-наблюдательный пункт вражеской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт росгвардии, который накануне атаковали. ️В настоящее время подтвержденные потери врагов составляют:
- 38 оккупантов,
- 4 гаубицы "Мста-Б",
- переносной зенитно-ракетный комплекс,
- 5️ единиц автомобильной техники.
Кроме этого, защитники испепелили на Херсонщине еще 2 российских склада боеприпасов.
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
Стоит прочесть Генералы и полковники, – Арестович рассказал об уничтоженных российских офицерах в Чернобаевке
В Черном море стало меньше вражеских БДК
В штормовом Черном море уменьшилось до двух количество больших десантных кораблей россии. В то же время 2 вражеских ракетных корабля продолжают дежурить с 16 "Калибрами" на борту.
Поэтому защитники призвали всех украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и помнить о коварстве россиян и надежности сил обороны.
Переходите в укрытие при наличии воздушной угрозы, проверяйте информацию на правдивость, не распространяйте данные о наших подразделениях, их перемещении, действии и прочем без согласования с военным командованием,
– говорится в сообщении.
В ОК "Юг" подытожили, что сила украинцев – в единстве.
Стоит посмотреть – ВСУ уничтожили еще одну воинскую часть оккупантов в Херсонской области: видео