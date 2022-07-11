В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські окупанти тримаються за рубежі оборони. Вони не просуваються суходолом та не мають можливостей створювати нові ударні угруповання.
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ЗСУ знищують окупантів на Півдні
Українські військові тримають загарбників у постійній напрузі через несподіване застосування різних засобів впливу. ️Наші бійці 10 липня, контролюючи ситуацію на суходолі, за допомогою пари штурмовиків завдали удару по скупченню росіян на Херсонщині.
Вони уразили командно-спостережний пункт ворожої артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакували. ️Наразі підтверджені втрати ворогів становлять:
- 38 окупантів,
- 4 гаубиці "Мста-Б",
- переносний зенітно-ракетний комплекс,
- 5️ одиниць автомобільної техніки.
Окрім цього, захисники спопелили на Херсонщині ще 2 російські склади боєприпасів.
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
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В Чорному морі стало менше ворожих ВДК
В штормовому Чорному морі зменшилася до двох кількість великих десантних кораблів росії. Водночас 2 ворожі ракетні кораблі продовжують чергувати із 16 "Калібрами" на борту.
Тому захисники закликали усіх українців не нехтувати власною безпекою та пам'ятати про підступність росіян та надійність сил оборони.
Переходьте в укриття при наявності повітряної загрози, перевіряйте інформацію на правдивість, не поширюйте даних про наші підрозділи, їхнє переміщення, дію та інше без погодження з військовим командуванням,
– мовиться у повідомленні.
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