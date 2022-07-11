В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські окупанти тримаються за рубежі оборони. Вони не просуваються суходолом та не мають можливостей створювати нові ударні угруповання.

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ЗСУ знищують окупантів на Півдні

Українські військові тримають загарбників у постійній напрузі через несподіване застосування різних засобів впливу. ️Наші бійці 10 липня, контролюючи ситуацію на суходолі, за допомогою пари штурмовиків завдали удару по скупченню росіян на Херсонщині.

Вони уразили командно-спостережний пункт ворожої артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакували. ️Наразі підтверджені втрати ворогів становлять:

38 окупантів,

4 гаубиці "Мста-Б",

переносний зенітно-ракетний комплекс,

5️ одиниць автомобільної техніки.

Окрім цього, захисники спопелили на Херсонщині ще 2 російські склади боєприпасів.

Зауважте! Від початку повномасштабної війни бійці ЗСУ ліквідували понад 37 тисяч загарбників. Окрім цього, росія втратила 1641 танк, 3823 бойові броньовані машини, 217 літаків, 188 гелікоптерів та багато іншої техніки.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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В Чорному морі стало менше ворожих ВДК

В штормовому Чорному морі зменшилася до двох кількість великих десантних кораблів росії. Водночас 2 ворожі ракетні кораблі продовжують чергувати із 16 "Калібрами" на борту.

Тому захисники закликали усіх українців не нехтувати власною безпекою та пам'ятати про підступність росіян та надійність сил оборони.

Переходьте в укриття при наявності повітряної загрози, перевіряйте інформацію на правдивість, не поширюйте даних про наші підрозділи, їхнє переміщення, дію та інше без погодження з військовим командуванням,

– мовиться у повідомленні.

В ОК "Південь" підсумували, що сила українців – в єдності.

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