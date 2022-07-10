Про "прильоти" по Луганську почали масово повідомляти у місцевих телеграм-каналах. Однак наразі невідомо, чи в склади окупантів поцілили саме ЗСУ. Поки потрібно чекати офіційного підтвердження від Генштабу.

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У Луганську палають склади окупантів

Приблизно о 23:35 у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Після цього на російських військових складах почалася пожежа. Окрім цього, снаряди, які вороги там зберігали, почали детонувати.

Дивіться відео вибухів у Луганську:

Росіяни намагалися збити ракети та почали панічно запускати ППО. Однак, очевидно, що це їм не допомогло.

У місцевих телеграм-каналах також розпочалася паніка. Загалом поки повідомили про 4 вибухи, які лунали один за одним. Однак через детонацію боєкомплектів загарбників, звичайно, їх буде більше.

Біля мене прилетіло, тут є багато військових, по них влучили точно. Зараз там жесть,

– написав один з місцевих жителів.

Буде цікаво – як палають склади російських окупантів: дивіться відео