Відповідну інформацію почали поширювати в телеграм-каналах. Мешканці почули вибухи орієнтовно о 03:07 9 липня.

Зауважте На Луганщині "бавовна" знову напала на склад окупантів: потужні вибухи чують у Кадіївці

В окупованому Харцизьку лунали вибухи

"Бавовна" завітала ще й до окупованого Харцизьку,

– написали у DeepState.

В окупованому Харцизьку лунали вибухи: відео

Вибухи на Донеччині: дивіться відео

Подекуди вибухи такі сильні, що у автомобілів спрацьовує сигналізація. Місцеві жителі на відео кажуть: "Разів 15 уже довбануло".

Також люди говорили, що чутно, як у місті детонує. Ймовірно, мовиться про боєприпаси.

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Коротко про "бавовну"

У цю ж ніч проти 9 липня вибухи лунали на Луганщині. Цього разу їх чули в тимчасово окупованій Кадіївці. У місті почали горіти склади боєприпасів військ росії на окупованій території.

Вибухи на складах боєприпасів ворога лунають не вперше. Відомо, що останнім часом по них б'ють Збройні Сили України.

Проте, варто відзначити, що подекуди росія вчиняє провокації. У Володимира Зеленського нещодавно пояснювали, що вороги не шкодують не тільки українських людей, але й навіть своїх, атакуючи власні міста та тимчасово окуповані території України.

Такі провокації проводять окупанти для того, щоб потім звинуватити у всьому ЗСУ, тримати градус ненависті росіян до українців, щоб виправдовувати свою війну.

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