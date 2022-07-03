Про це 24 каналу розповів правозахисник Павло Лисянський. Він також зазначив, що не треба забувати про те, що за російськими мірками, все те, що вони витворяють в Україні не геноцид і війна, а "спєцопєрация".

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Ми у своєму інформаційному полі говоримо все так, як є. А у наших ворогів зараз активно стартувала передвиборча кампанія і вони ж не відмовилися від виборів, тому досі використовують вигадані раніше "хлопкі" і "спєцопєрацию", бо не хочуть аби населення зрозуміло, що війна,

– зазначив правозахисник.

"Тому й не проводять, ані відкриту мобілізацію, ні оголошують воєнний стан. Окупанти в себе на територіях роблять все тишком-нишком, аби не злякати людей", – пояснює Лисянський.

За його словами, якщо зараз пропагандисти почнуть відкрито говорити про обстріли чи удари, росіяни одразу зрозуміють, що Україна атакує. А це йде у розріз із концепцією про "потєрь нєт", каже він.

Павло Лисянський про "новомову" у росіян: дивіться відео

Що відомо про "бавовну" у Бєлгороді 3 липня

3 липня, близько 3 ночі за Києвом, у Бєлгороді вкотре трапилась "бавовна" – цього разу доволі потужна. Мешканці російського міста почали скаржитись на вибухи, а над населеним пунктом виднілись хмари диму.

У Росії вже встигли звинуватити в інциденті Україну, при цьому назвавши вибухи "найпотужнішою атакою ЗСУ за час проведення (так званої – ред. 24 канал) спеціальной ваєнної операциї". За версією Бєлгородської міської влади, вибух є наслідком роботи російської протиповітряної оборони, яка буцімто збила українську ракету.

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Проте журналіст Денис Казанський спростував таку інформацію, адже у постраждалих будівлях російського міста знайшли фрагменти ЗРК "Панцирь-С1", якого немає на озброєнні України – таку зброю використовує російська армія.