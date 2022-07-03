Об этом 24 каналу рассказал правозащитник Павел Лысянский. Он также отметил, что не нужно забывать о том, что по российским меркам, все то, что они творят в Украине не геноцид и война, а "спецоперация".

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Мы в своем информационном поле говорим все так, как есть. А у наших врагов сейчас активно стартовала предвыборная кампания и они же не отказались от выборов, поэтому до сих пор используют придуманные ранее "хлопки" и "спецоперацию", потому что не хотят, чтобы население поняло, что война,

– отметил правозащитник.

"Поэтому и не проводят, ни открытую мобилизацию, ни объявляют военное положение. Оккупанты у себя на территориях делают все исподтишка, чтобы не испугать людей", – объясняет Лисянский.

По его словам, если сейчас пропагандисты начнут открыто говорить об обстрелах или ударах, россияне сразу поймут, что Украина атакует. А это идет в разрез с концепцией о "потерь нет", говорит он.

Павел Лисянский о "новоязе" у россиян: смотрите видео

Что известно о "хлопке" в Белгороде 3 июля

3 июля, около 3 ночи по Киеву, в Белгороде в очередной раз случился "хлопок" – на этот раз достаточно мощный. Жители российского города начали жаловаться на взрывы, а над населенным пунктом виднелись тучи дыма.

В России уже успели обвинить в инциденте Украину, при этом назвав взрывы "самой мощной атакой ВСУ за время проведения (так называемой – ред. 24 канал) специальной военной операции". По версии Белгородской городской власти, взрыв является следствием работы российской противовоздушной обороны, которая якобы сбила украинскую ракету.

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Однако журналист Денис Казанский опроверг такую информацию, ведь в пострадавших зданиях российского города были обнаружены фрагменты ЗРК "Панцирь-С1", которого нет на вооружении Украины – такое оружие использует российская армия.