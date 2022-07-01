Соответствующие предупреждения давали в администрации поселка городского типа Теткино. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

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Россияне что-то запланировали

Так, 1 июля администрация Теткино известила местных жителей о том что в течение дня их могут тревожить громкие звуки. И сразу успокоили, что будет продолжаться работа по уничтожению целей в рамках "спецоперации" – именно так россияне называют войну против Украины.

Россияне запланировали обстрелы Украины из Курской области. 1 июля в администрации поселка городского типа Теткино извещали местных жителей о том что днем, вечером или ночью может быть громко. Говорили, чтобы не волновались, потому что ситуация под контролем, а все хлопки ("хлопки" – 24 канал) – это будет работа военных по уничтожению "ранее выявленных целей" в рамках "спецоперации",

– сообщил источник в разведке.

Обратите внимание: поселок Теткино граничит с Сумской областью. Поэтому призываем местных жителей быть внимательными и осторожными и при любой угрозе спускаться в укрытие.

Ранее разведка предупреждала о теракте на оккупированных территориях

Накануне источники 24 канала в разведке сообщили, что оккупанты хотят устроить теракт на оккупированной части Донбасса или на Юге Украины и обвинить в этом Украину. Для того чтобы отвлечь внимание от своих зверств.

По предварительной информации, трагическое событие может произойти в оккупированном Донецке или на захваченных территориях Херсонской или Запорожской областей. В Донецке россияне уже ищут массовку, завлекая местных жителей легким заработком.

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