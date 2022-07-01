Разведка объяснила, что Беларусь делает у границы

О действиях Беларуси рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Он сообщил, что у границы с Украиной дислоцируются 7 батальонных тактических групп. Они сковывают украинских военных, ведь не дают командованию отправить бойцов на Восток, где продолжаются активные бои.

Пребывание у нашей границы 7 батальонов Беларуси побуждает нас действовать адекватно, тоже держать наши силы в боеспособности, усиливать разведку. А это отвлекает ресурсы, силы и средства в первую очередь от нашего восточного фронта,

– объяснил Скибицкий.

Он добавил, что постоянное перемещение белорусской армии направлено на то, чтобы держать ВСУ в напряжении.

Заметим, по данным разведки, в Беларуси не возникло массовое движение сопротивления из-за войны в Украине. У государства нет протестного потенциала, который бы смог не допустить вступления Беларуси в войну.

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30 июня Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что в приграничных Гомельской и Брестской областях Беларуси хотят провести скрытую мобилизацию в армию.

По данным СМИ, повестки уже начали раздавать массово. При этом их выдают не только мужчинам, но и военнообязанным женщинам. Те, кто уже сходил в военкоматы, говорят, что это была учеба по проведению мобилизации и контрольной явки. То есть после отметки о явке всех отпускают домой.

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