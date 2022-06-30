Что может заставить армию Беларуси пойти на Украину
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что без присутствия российских войск белорусская армия вряд ли вмешается в войну против Украины.
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Эксперт пояснил, что Беларусь отдает боеприпасы и технику долгосрочного хранения в Россию.
"Но так не делают, когда готовятся к войне – не отдают свои военные запасы, особенно боеприпасы и технику, потому что чем тогда им воевать", – заметил Жданов.
По его словам, единственное, что может заставить Беларусь пойти в бой, – это приказ со стороны Путина и принуждение Лукашенко к такому приказу.
Жданов уверяет, что главе Кремля может потребоваться оттянуть часть сил ВСУ с любого направления, особенно с Востока.
Но мне кажется, что они будут ждать того армейского корпуса, который сейчас формируется в наемнике в Мулино, численностью до 15 тысяч военных. Его формирование запланировано на август,
– заявил эксперт.
У него есть информация, что этот армейский корпус может зайти в Беларусь и тогда вместе с белорусской армией они начнут продвигаться в Украину.
Лукашенко хитрее Путина
Жданов отметил, что в подразделениях белорусской армии присутствуют российские офицеры, которые пытаются проводить информацию среди белорусов целесообразности войны с Украиной.
Однако, по его мнению, Путин не имеет влияния на руководящий аппарат Беларуси, потому что тогда он бы уже убрал Лукашенко.
Дело в том, что он (Лукашенко – 24 канал) жестко контролирует силовую структуру в стране – КГБ и полицию, и он создает атмосферу, как и Путин в России, то есть "есть Лукашенко – есть Беларусь, нет Лукашенко – нет Беларуси",
– объяснил эксперт.
Жданов говорит, что Лукашенко пытается убедить Путина, что если с ним что-нибудь произойдет, то первыми к белорусскому народу могут добежать западные страны.
"Лукашенко гораздо хитрее Путина. Он 20 лет водит главу Кремля за нос", – подытожил эксперт.
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Что известно об угрозе со стороны Беларуси
- Ранее сообщалось, что Беларусь стянула к границе с Украиной в Брянской и Гомельской до шести батальонов для усиления. Эти подразделения пытаются вести разведку в приграничных с Украиной и Польшей районах.
- Украинские разведчики фиксируют факты подготовки российскими силами на территории Беларуси диверсионно-разведывательных групп среди белорусских военнослужащих.
- Также в Генштабе ВСУ информировали, что Беларусь готовится провести скрытую мобилизацию.
- Там начали массово вызывать в военкоматы военнообязанных мужчин и женщин. Также с 28 июня по 16 июля в Гомельской области проводят военные собрания с военнообязанными.