Что может заставить армию Беларуси пойти на Украину

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что без присутствия российских войск белорусская армия вряд ли вмешается в войну против Украины.

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Эксперт пояснил, что Беларусь отдает боеприпасы и технику долгосрочного хранения в Россию.

"Но так не делают, когда готовятся к войне – не отдают свои военные запасы, особенно боеприпасы и технику, потому что чем тогда им воевать", – заметил Жданов.

По его словам, единственное, что может заставить Беларусь пойти в бой, – это приказ со стороны Путина и принуждение Лукашенко к такому приказу.

Жданов уверяет, что главе Кремля может потребоваться оттянуть часть сил ВСУ с любого направления, особенно с Востока.

Но мне кажется, что они будут ждать того армейского корпуса, который сейчас формируется в наемнике в Мулино, численностью до 15 тысяч военных. Его формирование запланировано на август,

– заявил эксперт.

У него есть информация, что этот армейский корпус может зайти в Беларусь и тогда вместе с белорусской армией они начнут продвигаться в Украину.

Лукашенко хитрее Путина

Жданов отметил, что в подразделениях белорусской армии присутствуют российские офицеры, которые пытаются проводить информацию среди белорусов целесообразности войны с Украиной.

Однако, по его мнению, Путин не имеет влияния на руководящий аппарат Беларуси, потому что тогда он бы уже убрал Лукашенко.

Дело в том, что он (Лукашенко – 24 канал) жестко контролирует силовую структуру в стране – КГБ и полицию, и он создает атмосферу, как и Путин в России, то есть "есть Лукашенко – есть Беларусь, нет Лукашенко – нет Беларуси",

– объяснил эксперт.

Жданов говорит, что Лукашенко пытается убедить Путина, что если с ним что-нибудь произойдет, то первыми к белорусскому народу могут добежать западные страны.

"Лукашенко гораздо хитрее Путина. Он 20 лет водит главу Кремля за нос", – подытожил эксперт.

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