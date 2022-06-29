В Генштабе ВСУ предупредили, что с 28 июня по 16 июля в Гомельской области проводится военное собрание с военнообязанными.

Россия готовит ДРГ, привлекая белорусских военных, – Минобороны

Ракетная угроза из Беларуси

Во время собрания белорусы планируют отработать формирование отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проведение боевого согласования, а также организацию охраны объектов.

Кроме того, сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов с территории Белоруссии по Украине. Ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу.

Угроза из Беларуси: последние новости

Украинская разведка утверждает, что пока нет данных, что Россия в ближайшие дни готовит наступление с территории Беларуси.

Тем не менее, белорусские войска проводят демонстративные действия и пытаются вести разведку. Государство-агрессорка шаг за шагом втягивает Беларусь в войну. Возможны провокации. К примеру, враг может атаковать белорусов, обвинив в нападении ВСУ.

В Минобороны рассказали, что на границе с Украиной сейчас находятся до 6 батальонов белорусских войск, раньше было 7.

Однако россияне готовят в Беларуси диверсионно-разведывательные группы. Для их формирования страна-агрессорка использует белорусских военных.

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