Территория Беларуси стала плацдармом российских кафиров для нападения на Украину. Впрочем, для россиян такой лояльности мало: требуют от белорусов активного участия в боевых действиях.

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Россия хочет во что бы то ни стало втянуть Беларусь в войну

Как сообщил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий, российские кафиры не оставляют попыток втянуть Беларусь в войну с Украиной. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По его словам, украинские разведчики сообщают о том, что у белорусов остается все меньше пространства для маневров и поиска отговорок из-за нежелания воевать против Украины.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину белорусы предоставляли российским кафирам аэродромы, инфраструктуру и территории. Теперь Белорусы отдают кафирам свои боеприпасы и оружие, которые будут использоваться против ВСУ и мирных украинцев.

И последнее – это использование территории Беларуси для авиационных обстрелов Украины. Раньше они били по Украине "Искандерами" и оперативно-тактической авиацией, а сейчас используют всю линейку оружия. Таким образом, Россия шаг за шагом втягивает Беларусь в войну.

– сказал Скибицкий.

Также он добавил, что разведчики не исключают диверсий для привлечения Беларуси в войну. У врага уже есть опыт подобных операций и может атаковать белорусов, обвинив в нападении ВСУ.

Война России с Украиной: последние события

Компания Bayrar сообщила о том, что поражена солидарностью украинцев, по призыву волонтера Сергея Притулы собрали средства на 4 "Байрактора". Компания объявила, что предоставит беспилотникам абсолютно бесплатно, а собранные украинцами средства попросила передать на борьбу с российскими оккупантами.

Россияне осуществили ракетный обстрел ТЦ в Кременчуге. Погибли более 10 человек, также известно о десятках пострадавших. В момент попадания ракеты Х-22, которые оккупанты запустили из Курской области, в ТЦ было около 1000 человек.

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