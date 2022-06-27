В результате обстрела пострадало людей

О последствиях обстрела ТРЦ в Кременчуге сообщил Дмитрий Лунин – глава Полтавской ОВА. Данные обновили по состоянию на 19.30.

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Кроме того, известно более 40 пострадавших.

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