В результате обстрела пострадало людей

О последствиях обстрела ТРЦ в Кременчуге сообщил Дмитрий Лунин – глава Полтавской ОВА. Данные обновили по состоянию на 19.30.

Количество жертв невозможно представить, - Зеленский рассказал о попадании в ТРЦ в Кременчуге

Кроме того, известно более 40 пострадавших.

Что известно о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге

Вооруженные силы России нанесла ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге , когда там было около тысячи человек. Президент Владимир Зеленский первым официально опубликовал видео последствий.

В результате вражеского удара возник пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. К тушению были привлечены 115 спасателей и 20 единиц техники.

Для ликвидации последствия в Кременчуг оперативно направили пожарных и скорые из близлежащих районов.

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