Унаслідок обстрілу постраждало людей
Про наслідки обстрілу ТРЦ у Кременчуці повідомив Дмитро Лунін – голова Полтавської ОВА. Дані оновили станом на 19:30.
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Окрім того, відомо про понад 40 постраждалих.
10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер,
– заявив Лунін.
Що відомо про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку
- Збройні сили Росії завдала ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку, коли там було близько тисячі людей. Президент Володимир Зеленський першим офіційно опублікував відео наслідків.
- Унаслідок ворожого удару виникла пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння було залучено 115 рятувальників та 20 одиниць техніки.
- Для ліквідації наслідки до Кременчука оперативно направили пожежників та швидкі з прилеглих районів.
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