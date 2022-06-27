Унаслідок обстрілу постраждало людей

Про наслідки обстрілу ТРЦ у Кременчуці повідомив Дмитро Лунін – голова Полтавської ОВА. Дані оновили станом на 19:30.

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Окрім того, відомо про понад 40 постраждалих.

10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер,
– заявив Лунін.

Що відомо про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку

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