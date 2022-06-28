Окупанти вдарили по ТРЦ "Амстор". Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив обстріл о 16:00.

До теми Цинічно дістали стару мантру: представник Росії в ООН заявив про "провокацію" у Кременчуці

Після ракетного удару по Кременчуку понад 40 людей зникли безвісти

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством. За даними слідства, 27 червня збройні сили Росії завдали ракетного удару по Кременчуку, внаслідок якого зруйнували торговий центр.

Наразі рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Їхню роботу ускладнює масштабна пожежа, яку досі намагаються загасити.

Станом на 0:20 28 червня відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів. За медичною допомогою звернулися 59 цивільних. Майже половина з них перебувають у тяжкому стані. Одна людина померла в лікарні від травм.

Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їхніх рідних,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування проводять співробітники Управлінням СБУ в Полтавській області.

Зверніть увагу! Станом на 00:40 кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 15.

Дивіться фото з місця події / Фото Офісу генпрокурора

Актуально Термінових донацій крові не треба, – Ляшко про ситуацію у Кременчуку

Коротко про ракетний удар по Кременчуку

Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків жахливого удару окупантів по Кременчуку. Він зауважив, що у момент ракетного удару в торговому центрі перебули орієнтовно тисяча цивільних.

В Офісі Президента наголосили, що ніякого військового об'єкту в ТРЦ не було.

Ракетний удар ворога спричинив масштабну пожежу на площі 10 тисяч квадратних метрів. До її ліквідації залучили 115 рятувальників, 18 одиниць техніки та один пожежний поїзд.

У пресслужбі Командування Повітряних Сил ЗСУ розповіли, що Росія вдарила по Кременчуку надзвуковими крилатими ракетами Х-22. Їх випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Ворожа авіація злетіла з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що росіяни випустили 2 ракети. Одна з них влучила у торговий центр, а інша – у міський стадіон.

До теми – який вигляд має ТРЦ "Амстор" у Кременчуку після пожежі: дивіться відео