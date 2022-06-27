У МОЗ попередять, якщо з'явиться потреба в препаратах крові
Глава МОЗ Віктор Ляшко провів термінову нараду щодо допомоги постраждалим внаслідок ракетного обстрілу в Кременчуку.
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Повідомляється, що представники місцевих медичних служб наголосили, що запасів крові в Кременчуку та в Полтавській області – достатньо.
Відтак, додаткові термінові донації не потрібні.
У МОЗ зазначили, що слідкують за ситуацією, тому в разі потреби в препаратах крові буде зроблене відповідне оголошення.
Росія обстріляла Кременчук: що відомо про ракетний удар ворога
- Збройні сили Росії вдень 27 червня завдали ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку. Відео наслідків жахливого удару окупантів у соціальних мережах опублікував президент Володимир Зеленський.
- Український президент засудив кривавий обстріл з боку російських окупантів. Глава держави повідомив, що на момент ракетного удару в торговому центрі було близько тисячі мирних людей.
- В Офісі Президента наголосили, що ніякого військового об'єкту в ТРЦ не було.
- Станом на 21:11 було відомо про 13 загиблих. Медична допомога знадобилася 59 постраждалим. Повідомлялося, що госпіталізували 25 людей.
До теми Джонсон і представники США відреагували на звірячий обстріл Кременчука
- Ракетний удар ворога спричинив велику пожежу на площі 10 тисяч квадратних метрів. Для ліквідації пожежі залучили 115 рятувальників, 18 одиниць техніки та один пожежний поїзд.
- Пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомила, що Росія вдарила по Кременчуку надзвуковими крилатими ракетами Х-22. Загарбники випустили ракети з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Ворожа авіація злетіла з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов написав, що Росія випустила по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, а інша поцілила у міський стадіон.
- На місце трагедії у Кременчуку прибуло багато місцевих жителів. Вони в сльозах намагаються знайти своїх родичів та близьких, які під час ракетного удару, ймовірно, перебували всередині торгового центру.
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