У МОЗ попередять, якщо з'явиться потреба в препаратах крові

Глава МОЗ Віктор Ляшко провів термінову нараду щодо допомоги постраждалим внаслідок ракетного обстрілу в Кременчуку.

Дізнайтесь більше Удар по ТРЦ у Кременчуку: відео і все, що відомо про трагедію

Повідомляється, що представники місцевих медичних служб наголосили, що запасів крові в Кременчуку та в Полтавській області – достатньо.

Відтак, додаткові термінові донації не потрібні.

У МОЗ зазначили, що слідкують за ситуацією, тому в разі потреби в препаратах крові буде зроблене відповідне оголошення.

Росія обстріляла Кременчук: що відомо про ракетний удар ворога

Збройні сили Росії вдень 27 червня завдали ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку. Відео наслідків жахливого удару окупантів у соціальних мережах опублікував президент Володимир Зеленський.

Український президент засудив кривавий обстріл з боку російських окупантів. Глава держави повідомив, що на момент ракетного удару в торговому центрі було близько тисячі мирних людей.

В Офісі Президента наголосили, що ніякого військового об'єкту в ТРЦ не було.

Станом на 21:11 було відомо про 13 загиблих. Медична допомога знадобилася 59 постраждалим. Повідомлялося, що госпіталізували 25 людей.

До теми Джонсон і представники США відреагували на звірячий обстріл Кременчука

Ракетний удар ворога спричинив велику пожежу на площі 10 тисяч квадратних метрів. Для ліквідації пожежі залучили 115 рятувальників, 18 одиниць техніки та один пожежний поїзд.

Пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомила, що Росія вдарила по Кременчуку надзвуковими крилатими ракетами Х-22. Загарбники випустили ракети з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Ворожа авіація злетіла з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов написав, що Росія випустила по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, а інша поцілила у міський стадіон.

На місце трагедії у Кременчуку прибуло багато місцевих жителів. Вони в сльозах намагаються знайти своїх родичів та близьких, які під час ракетного удару, ймовірно, перебували всередині торгового центру.

До уваги – моторошні кадри палання ТРЦ у Кременчуку: дивіться відео