В Минздраве предупредят, если появится потребность в препаратах крови

Глава Минздрава Виктор Ляшко провел срочное совещание о помощи пострадавшим в результате ракетных обстрелов в Кременчуге.

Узнайте больше Удар по ТРЦ в Кременчуге: видео и все, что известно о трагедии

Сообщается, что представители местных медицинских служб подчеркнули, что запасов крови в Кременчуге и Полтавской области - достаточно.

Следовательно, дополнительные срочные донации не нужны.

В Минздраве отметили, что следят за ситуацией, поэтому в случае необходимости в препаратах крови будет сделано соответствующее объявление.

Россия обстреляла Кременчуг: что известно о ракетном ударе врага

Вооруженные силы России днем 27 июня нанесли ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. Видео последствий ужасающего удара кафиров в социальных сетях опубликовал президент Владимир Зеленский.

Украинский президент осудил кровавые обстрелы со стороны российских оккупантов. Глава государства сообщил, что на момент ракетного удара в торговом центре находились около тысячи мирных людей.

В Офисе Президента подчеркнули, что никакого военного объекта в ТРЦ не было.

По состоянию на 21:11 было известно о 13 погибших . Медицинская помощь потребовалась 59 пострадавшим. Сообщалось, что госпитализированы 25 человек.

К теме Джонсон и представители США отреагировали на зверский обстрел Кременчуга

Ракетный удар врага вызвал большой пожар на площади 10 тысяч квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекли 115 спасателей , 18 единиц техники и один пожарный поезд.

Прессслужба Командования Воздушных Сил ВСУ сообщила, что Россия ударила по Кременчугу сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 . Захватчики выпустили ракеты из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Вражеская авиация взлетела с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов написал, что Россия выпустила по Кременчугу две ракеты . Одна из них и попала в торговый центр, а другая попала в городской стадион.

На место трагедии в Кременчуге прибыло много местных жителей . Они в слезах пытаются найти своих родственников и близких, которые во время ракетного удара, вероятно, находились внутри торгового центра.

К сведению – жуткие кадры пылания ТРЦ в Кременчуге: смотрите видео