Торговый центр точно не составлял никакой стратегической ценности и отнюдь не являлся военным объектом. Следовательно, удар можно считать циничным актом российского террора. Все, что известно об атаке, читайте дальше в материале 24 канала.

Важно Количество жертв невозможно представить, – Зеленский рассказал о попадании в ТРЦ в Кременчуге

Вспыхнул сильный пожар

После объявления воздушной тревоги около 16:00 жители Кременчуга услышали сильные взрывы. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сразу подтвердил – Россия нанесла ракетный удар по городу. Впоследствии стало известно, что попали в торговый центр.

В этот момент там было очень много людей. Вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали, что пылают даже стены.

Смотрите видео с жуткими кадрами пожара ТРЦ в Кременчуге:

Спасатели сообщили, что горит 10 тысяч квадратных метров. Привлекли 115 пожарных и 20 единиц техники. Также туда отправили пожарный поезд Укрзализныци и МОГ ГСЧС.

Пожар в ТРЦ / Фото ГСЧС и Полтавской ОВА:

Количество жертв трудно представить

В Офисе Президента озвучили предварительные цифры. По состоянию на 18.00 известно о 20 раненых, из которых 9 находятся в тяжелом состоянии. К сожалению, 2 человека погибли. Однако спасательная операция продолжается. Внутри могут быть люди, поэтому информацию выясняют.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ТРЦ было около тысячи человек. Потому количество жертв даже невозможно представить.

Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно,

– подчеркнул Зеленский.

"Быстрые" съезжались в ТРЦ со всего Кременчуга. Медики оказывают помощь раненым на месте. В ОП рассказали, что для приема раненых готовят областные больницы.

Что происходило возле ТРЦ, смотрите видео: