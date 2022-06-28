Российская ракета прилетела в торговый центр "Амстор" после обеда. В городе раздался еще один взрыв, ведь еще одна – попала в пустырь .

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Дуда отреагировал на трагедию в Кременчуге

Президент Польши отметил, что Россия запустила ракеты по Кременчугу в преддверии саммита Североатлантического альянса.

Накануне Мадридского саммита НАТО Россия совершила очередное военное преступление против мирного населения. На этот раз в Кременчуге, Украина,

– отметил Дуда.

Он подытожил, что на обстрел торгового центра, наполненного невиновными людьми, нужно ответить большей военной поддержкой Украины – защитницы Европы.

Обратите внимание! Саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня. Встреча лидеров стран-членов Альянса пройдет на фоне российского вторжения в Украину, а также мирового всплеска инфляции, угрозы рецессии и проблем со стороны Китая, угрожающего Тайваню войной.

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Коротко о ракетном ударе по Кременчугу

Приблизительно в 16:00 в Кременчуге во время воздушной тревоги сообщили о звуках взрывов . Впоследствии глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что вражеская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры .

Президент Владимир Зеленский рассказал, что кафиры повредили один из торговых центров города, где находились более тысячи гражданских. Глава государства также опубликовал видео последствий удара кафиров по Кременчугу.

В Офисе Президента подчеркнули, что никакого военного объекта в торговом центре не было.

После вражеского ракетного удара возник масштабный пожар на площади около 10 тысяч квадратных метров. К ее ликвидации привлекли 115 спасателей , 18 единиц техники и один пожарный поезд.

В пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ рассказали, что Россия ударила по Кременчугу сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 , которые выпустили из бомбардировщиков Ту-22 М3 в Курской области.

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