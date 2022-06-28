Російська ракета прилетіла у торговий центр "Амстор" після обіду. В місті пролунав ще один вибух, адже ще одна – поцілила у пустир.
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Дуда відреагував на трагедію у Кременчуці
Президент Польщі зауважив, що Росія запустила ракети по Кременчуку напередодні саміту Північноатлантичного альянсу.
Напередодні Мадридського саміту НАТО Росія вчинила черговий військовий злочин проти мирного населення. Цього разу в Кременчуці, Україна,
– зазначив Дуда.
Він підсумував, що на обстріл торгового центру, який був наповнений невинними людьми, потрібно відповісти більшою військовою підтримкою України – захисниці Європи.
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Коротко про ракетний удар по Кременчуку
- Приблизно о 16:00 в Кременчуці під час повітряної тривоги повідомили про звуки вибухів. Згодом голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що ворожа ракета поцілила в об'єкт цивільної інфраструктури.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що окупанти пошкодили один з торгових центрів міста, де перебували понад тисяча цивільних. Глава держави також опублікував відео наслідків удару окупантів по Кременчуку.
- В Офісі Президента наголосили, що ніякого військового об'єкту в торговому центрі не було.
- Після ворожого ракетного удару виникла масштабна пожежа на площі приблизно 10 тисяч квадратних метрів. До її ліквідації залучили 115 рятувальників, 18 одиниць техніки та один пожежний поїзд.
- У пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ розповіли, що Росія вдарила по Кременчуку надзвуковими крилатими ракетами Х-22, які випустили з бомбардувальників Ту-22 М3 у Курській області.
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