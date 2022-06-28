Інформацію щодо жахливих наслідків опублікували рятувальники. Станом на 00:30 28 червня пожежу вдалось локалізувати.

Зауважте Внаслідок удару по Кременчуку загинули щонайменше 16 людей

Рятувальники показали кадри зі зруйнованого ТРЦ

28 червня о 00:30 пожежу в будівлі торгового центру "Амстор" у місті Кременчук локалізовано на площі 10 тисяч 300 метрів квадратних,

– повідомили рятувальники.

Очільник ДСНС Сергій Крук написав, що:

рятувальники продовжують працювати на місці ракетного обстрілу торговельного центру у Кременчуці;

основні задачі працівників ДСНС зараз – проведення аварійно-рятувальних робіт, розбір завалів та ліквідація осередків пожеж.

Станом на 01:18 28 червня, відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 – доправили в лікарню. Проте інформація оновлюється.

"Всі групи реагування працюють в посиленому режимі. На місці працюють психологи. Роботи проводитимуться цілодобово. Ще раз хочу наголосити: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", – закликав Крук.

Коментуючи трагедію, американський журналіст Джеймс Лонгман розповів, що Росія знала, що вона атакує торговий центр, проте однаково вдарила. Також відомо, що він перебував на місці трагедії та бачив, як рятувальники розбирали завали.

Я щойно бачив тулуб із однією рукою, винесений на шматку полотна. Приголомшені вирази обличчя рятувальників, які думають, що робити далі,

– розповів про трагедію журналіст.

Працівники ДСНС показали ліквідацію пожежі / Фото ДСНС

Рятувальники показали наслідки атаки на Кременчук: відео

У мережі показали місце трагедії: відео

Американський журналіст Джеймс Лонгман показав наслідки атаки на ТРЦ: відео

Кадри пожежі, яка спалахнула після атаки на ТРЦ: відео

Лонгман показав місце атаки Росії: дивіться відео

Коротко про атаку Росії на ТРЦ в Кременчуці

У другій половині дня 27 червня Росія запустила дві ракети на місто. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що одна – влучила власне у ТРЦ, друга – прилетіла у стадіон.

Відомо, що в торговому центрі спалахнула масштабна пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.

Володимир Зеленський розповів, що перед атакою в торговому центрі перебувало орієнтовно 1000 людей. Проте президент повідомив, що наскільки попередньо відомо, багато людей встигли вийти з приміщення. Однак всередині таки залишалися люди – працівники, частина відвідувачів.

Станом на 01:18 28 червня, відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 – госпіталізовані. Детальніше про все, що відомо про трагедію – читайте за посиланням.

Дивіться також – Володимир Зеленський у зверненні розповів про атаку на Кременчук: відео