Торговий центр точно не становив жодної стратегічної цінності та аж ніяк не був військовим об'єктом. Відтак удар можна вважати цинічним актом російського терору. Все, що відомо про атаку, читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Важливо Кількість жертв неможливо уявити, – Зеленський розповів про влучання у ТРЦ в Кременчуку

Спалахнула сильна пожежа

Після оголошення повітряної тривоги, близько 16:00, жителі Кременчука почули сильні вибухи. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін одразу підтвердив – Росія завдала ракетного удару по місту. Згодом стало відомо, що влучили у торговий центр.

У цей момент там було дуже багато людей. Спалахнула масштабна пожежа. Очевидці повідомляли, що палають навіть стіни.

Дивіться відео з моторошними кадрами пожежі ТРЦ у Кременчуку:

Рятувальники повідомили, що горить 10 тисяч квадратних метрів. Залучили 115 пожежників та 20 одиниць техніки. Також туди відправили пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС.

Пожежа у ТРЦ / Фото ДСНС та Полтавської ОВА:

Кількість жертв важко уявити

В Офісі Президента озвучили попередні цифри. Станом на 18:00 відомо про 20 поранених, з яких 9 перебувають у важкому стані. На жаль, 2 людей загинули. Однак рятувальна операція триває. Всередині ще можуть бути люди, тож інформацію з'ясовують.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в ТРЦ було близько тисячі людей. Тому кількість жертв навіть неможливо уявити.

Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно,

– наголосив Зеленський.

"Швидкі" з'їжджались до ТРЦ з усього Кременчука. Медики надають допомогу пораненим на місці. В ОП розповіли, що для прийому поранених готують обласні лікарні.

Що відбувалось біля ТРЦ, дивіться відео: