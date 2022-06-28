Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Зараз на місці вибуху працюють правоохоронці.

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Проліт ракети зафіксований на відео

Віталій Малецький зазначив, що проліт ракети над Кременчуком та момент влучання у торгівельний центр зафіксований на відео. Його не оприлюднюють, але з кадрами працюють правоохоронці, які розслідують російський злочин.

Ракета розірвалася прямо всередині торгівельного центру, воронка від неї там залишилася і слідчі працюють саме на ній. Вона (ракета, – 24 канал) розірвалася в салоні побутової техніки,

– повідомив Малецький.

Мер Кременчука наголосив, що російська ракета була націлена точно у торгівельний центр. Вкиди росіян про те, що ТЦ нібито не працював та інші вигадки Малецький назвав відвертою брехнею та спробою приховати свій військовий злочин.

Міський голова Кременчука наголосив, що Росія неодмінно відповість за вчинений нею злочин. Тому Малецький відзначив, що Україна проводить розслідування для притягнення винних у теракті до відповідальності. Крім того, мер наголосив на важливості допомоги Україні у посиленні протиповітряної оборони, щоб можна було захистити мирні міста від російських ракет.

Наслідки ракетних ударів для міста

Від початку повномасштабної війни Кременчук зазнав чимало ракетних ударів. Росіяни кілька разів били по нафтопереробному заводу та по ТЕЦ. Мер міста зазначив, що зараз через ракетні обстріли 180 тисяч мешканців міста можуть залишитися без теплопостачання.

Через повне руйнування ТЕЦ невідомо, як місто зустріне опалювальний сезон восени. Через обстріли нафтопереробного заводу тисячі людей втратили роботу, а місто – основний дохід. Однак найстрашнішою атакою мер назвав удар по торгівельному центру.