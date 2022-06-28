Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Сейчас на месте взрыва работают правоохранители.

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Пролет ракеты зафиксирован на видео

Виталий Малецкий отметил, что пролет ракеты над Кременчугом и момент попадания в торговый центр зафиксирован на видео. Его не обнародуют, но с кадрами работают правоохранители, расследующие российское преступление.

Мэр Кременчуга подчеркнул, что российская ракета была нацелена точно в торговый центр. Вбросы россиян о том, что ТЦ якобы не работал и другие выдумки Малецкий назвал откровенной ложью и попыткой скрыть свое военное преступление.