Журналісти 24 каналу розшукали та поспілкувалися зі свідком трагедії, який на власні очі бачив, як російська ракета прилетіла у торговий центр.

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Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко живе неподалік ТРЦ "Амстор" – лише за якихось 700 метрів від нього. Він відчув "приліт" першої ракети, яка поцілила у місцевий стадіон. Чоловік якраз вийшов на балкон, коли друга ракета влучила у торговий центр.

У людей відірвало кінцівки, серед них були діти

Спробуймо відтворити хронологію подій. Скільки часу минуло від сигналу повітряної тривоги до першого "прильоту"?

Спершу була сирена і вже за 8 – 9 хвилин впала перша ракета (та, яка влучила у стадіон – 24 канал). Я вийшов на балкон після того, як почув перший вибух. Він був потужний. І просто у цей момент, на моїх очах, ракета влучила у торговий центр. Сталося це за 15 – 20 секунд після першого "прильоту".

Від сильного удару скло у сусідніх будинках посипалося. Я почув дуже багато жахливих криків, які доносилися з боку ТРЦ аж до мого будинку. Це були жіночі та дитячі крики. Коли я підійшов до місця подій, я побачив величезну кількість швидких, які вивозили поранених. Було багато людей з відірваними кінцівками, зокрема, діти.

Зверніть увагу! Станом на ранок 28 червня відомо, що кількість жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці за ніч зросла до 18. Внаслідок атаки залишається 59 постраждалих. 25 людей госпіталізували.

Ті дані, які озвучують, відповідають дійсності. У приміщенні разом з працівниками перебували понад 1000 людей.

Чи є поблизу військові об'єкти, про які говорить російська пропаганда, намагаючись виправдати свої злочини?

Інформація про те, що поруч розташована нафтобаза чи нафтопереробний завод, абсолютно не відповідає дійсності. Найближчий нафтопереробний завод розташований на відстані 14 кілометрів. Тому удар по ТРЦ – це пряме влучання у ціль.

Вражає! За словами Олега Попенка, керівник російської групи військ, яка перебуває під Курськом і керувала запуском ракети, сам родом із Кременчука, і його мати проживає там.

Працівники ТРЦ не евакуювалися

Частина людей після сигналу повітряної тривоги евакуювалися самостійно. Чому не було організованої евакуації?

Організованої евакуації не було. А працівникам ТРЦ не дозволили покидати свої робочі місця. Наскільки мені відомо, вони повинні були працювати.

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Те, що я бачив, люди фактично не реагували на сигнал повітряної тривоги. Останнім часом у Кременчуці люди не реагують на сирени.

Жертв можна було б уникнути

Я пам'ятаю, як у перші дні війни інші ТРЦ на околицях Кременчука проводили спеціальне навчання та вчилися евакуйовувати людей. І встановлений час реагування – 10 хвилин.

Людей доведеться ідентифікувати за кінцівками

В якому стані постраждалі, яких ви бачили на місці "прильоту"?

Обстановка там була вкрай важкою. Рятувальники досі продовжують пошуково-рятувальну операцію. Один з них сказав, що ідентифікувати людей доведеться лише за кінцівками. Люди пошматовані. Впізнати їх майже неможливо.

Найжахливіше, що постраждали цілі родини. До прикладу, мама чи тато бавилися з дитиною на майданчику, а інший з батьків чекав на них у торговому центрі. На жаль, багато дітей постраждали.

Головне про удар по ТРЦ Кременчука

Вдень 27 червня російські окупанти запустили ракети Х-22 по Кременчуку. Два снаряди російських окупантів влучили у ТРЦ "Амстор". Тоді у будівлі перебували приблизно 1000 відвідувачів. Сигнал повітряної тривоги попередив людей про небезпеку, частина з них почала прямувати до укриття. Саме це і зберегло більше життів.

Після удару в "Амсторі" спалахнула масштабна пожежа площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Станом на ранок 28 червня підрозділами ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 60% загальної площі об'єкта. До робіт ДСНС залучено 440 осіб (зокрема 14 психологів) та 70 одиниць техніки.

Стріляли російські загарбники ракетами X-22 з літаків з території Курської області з бомбардувальників Ту-22 М3. Ворожі літаки злетіли з аеродрому Шайковка. Аналітикам вдалося встановити імена росіян, які можуть бути причетними до воєнного злочину.

На вбивство росіянами цивільних у Кременчуці відреагував президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що відповіддю на ракетний удар по ТЦ має бути збільшення військової підтримки для України.