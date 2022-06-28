Станом на ранок 28 червня кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 18 осіб. 17 тіл загиблих виявили на місці ракетного удару, ще одна людина померла в лікарні. Загалом 59 людей звернулося до лікарень, 25 осіб госпіталізовано.

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На момент ракетного удару в Полтавській області було оголошено повітряну тривогу. Але ТРЦ продовжив роботу.

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що заклад не міг працювати під час повітряної тривоги. І люди мали покинути його приміщення. При цьому що навпроти було укриття.

"Загалом це відповідність керівника закладу, чому люди залишилися в торгівельному центрі. І це відповідальність людей, тому що за чотири місяці вже ми бачимо, що люди розслабилися, і не йдуть до укриттів", – розповів Дмитро Лунін.

Та все ж частина відвідувачів ТРЦ таки послідувала в укриття під час оголошення повітряної тривоги. Саме це і врятувало їх життя.

"Зараз з'ясовуємо, чому люди залишилися в ТРЦ. Повітряна тривога була, і велика кількість людей дійсно залишили ТРЦ та пішли до укриття. Це і дало їм змогу врятувати життя", – розповів Дмитро Лунін.

Ракетний удар по Кременчуку: головне

Російські окупанти запустили дві ракети по Кременчуку вдень в понеділок, 27 червня. Одна з ракет влучила в ТРЦ "Амстор", коли там перебували люди.

Президент Володимир Зеленський розповів, що в момент "прильоту" в торговому центрі перебували орієнтовно 1000 людей.

"Що роблять окупанти – це терор проти нашого народу. Це злочин проти людяності. Немає жодного пояснення, навіщо було бити по мирному об'єкту – ТРЦ. Там поряд нічого немає ні військового, ні стратегічного об'єктів", – заявив Дмитро Лунін.

Після удару в "Амсторі" спалахнула масштабна пожежа площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Станом на ранок 28 червня підрозділами ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 60% загальної площі об'єкта. До робіт від ДСНС залучено 440 осіб (в тому числі 14 психологів) та 70 одиниць техніки.

Загалом по місту було випущено дві ракети. Одна з них влучила у ТРЦ, а друга – у місцевий стадіон.

Стріляли російські загарбники ракетами X-22 з літаків з території Курської області з бомбардувальників Ту-22 М3. Ворожі літаки злетіли з аеродрому Шайковка. Аналітикам вдалося встановити імена росіян, які можуть бути причетними до воєнного злочину.

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