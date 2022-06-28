Відповідну інформацію оприлюднили в InformNapalm. Є імена, фото, посади та відео з ворога, які могли завдати удару по мирних людях в Кременчуці.

Зауважте Удар по ТРЦ у Кременчуку: відео і все, що відомо про трагедію

Відомі імена, ймовірно, причетних до атаки на Кременчук

Воєнні злочинці, які атакували Кременчук служать в 52 гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку військової частини 33310, що базується в Калузькій області, в населеному пункті Шайковка. На озброєнні полка стоять саме Ту-22М3, які атакували сьогодні (мовиться про 27 червня – 24 канал) Україну ракетами Х-22,

– мовиться у повідомленні.

На відео росЗМІ, яке опублікували журналісти видно окупантів, які можуть бути причетними до атаки на місто Кременчук. Саме ці російські військові можуть підозрюватись у злочині й ступінь їх вини треба довести.

"Якщо вони беруть участь у війні, то мають понести покарання", – мовиться у повідомленні.

Відомі командир та офіцери, які можуть бути причетні до злочину

У російських відео видно, що у 2019 році командиром 52 авіаполку був полковник Вадим Белослюдцев, та він загинув у 2021 році і його місце зайняв полковник Олег Тимошин. Саме тому на його місце призначили полковника Олега Тимошина.



Олег Тимошин, який може бути причетний до атаки на Кременчук / Скриншот з росЗМІ

Ба більше, у відео росЗМІ 2021 року з відкриття меморіальної дошки видно деяких офіцерів, які також можуть бути винними у трагедії.



Російський штурман Денис Григор'єв міг бути причетний до вбиства українців / Скриншот з росЗМІ

Згідно з інформацією за 2019 рік, командиром авіаційного загону військової частини 33310 був майор Олексій Сергійович Іваненко.



Російський військовий Іваненко може бути причений до запуску ракет по ТРЦ в Кременчуці / Скриншот з росЗМІ

Росіяни запустили ракету в ТРЦ Кременчука: основне про атаку

У другій половині дня 27 червня дві російські ракети вдарили по місту Кременчук, що на Полтавщині.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що одна ракета впала на стадіон, а друга – поцілила в торговий центр, де попередньо перебували орієнтовно 1000 людей.

За словами президента Володимира Зеленського багато людей встигли вийти з приміщення, проте всередині ще залишалися люди – працівники, частина відвідувачів.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомили, що окупанти атакували торговий центр з Курської області надзвуковими крилатими ракетами Х-22. Смертоносні ракети випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Відомо, що авіація ворога злетіла з аеродрому Шайковка.

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