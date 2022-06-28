Соответствующую информацию обнародовали в InformNapalm. Есть имена, фото, должности и видео с врага, которые могли нанести удар по мирным людям в Кременчуге.

Удар по ТРЦ в Кременчуге: видео и все, что известно о трагедии

Известные имена вероятно причастны к атаке на Кременчуг

Военные преступники, атаковавшие Кременчуг, служат в 52 гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку военной части 33310, базирующемся в Калужской области, в населенном пункте Шайковка). На вооружении полка стоят именно Ту-22М3, атаковавшие сегодня Украину ракетами Х-22,

– говорится в сообщении.

На видео росСМИ, которое опубликовали журналисты, видны оккупанты, которые могут быть причастны к атаке на город Кременчуг. Именно эти российские военные могут подозреваться в преступлении и степень их вины нужно доказать.

"Если они участвуют в войне, то должны понести наказание", – говорится в сообщении.

Известны командир и офицеры, которые могут быть причастны к преступлению

В российских видео видно, что в 2019 году командиром 52 авиаполка был полковник Вадим Белослюдцев, погиб в 2021 году и его место занял полковник Олег Тимошин. Именно поэтому на его место был назначен полковник Олег Тимошин.



Олег Тимошин, который может быть причастен к атаке на Кременчуг / Скриншот по росСМИ

Более того, в видео росСМИ 2021 года с открытия мемориальной доски видно некоторых офицеров, которые также могут быть виновны в трагедии.



Российский штурман Денис Григорьев мог быть причастен к убийству украинцев / Скриншот по росСМИ

Согласно информации за 2019 год, командиром авиационного отряда воинской части 33310 был майор Алексей Сергеевич Иваненко.



Российский военный Иваненко может быть причастен к запуску ракет по ТРЦ в Кременчуге

Россияне запустили ракету в ТРЦ Кременчуга: основное об атаке

Во второй половине дня 27 июня две российские ракеты ударили по городу Кременчуг Полтавской области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что одна ракета упала на стадион, а вторая попала в торговый центр, где предварительно находились ориентировочно 1000 человек.

По словам президента Владимира Зеленского, многие успели выйти из помещения, однако внутри еще оставались люди – работники, часть посетителей.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщили, что кафиры атаковали торговый центр из Курской области сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22. Смертоносные ракеты выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Известно, что авиация врага взлетела с аэродрома Шайковка.

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