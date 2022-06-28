По состоянию на утро 28 июня количество погибших в результате ракетного удара возросло до 18 человек. 17 тел погибших обнаружили на месте ракетного удара, еще один человек умер в больнице. В общей сложности 59 человек обратились в больницы, 25 человек госпитализированы.

Детальнее Удар по ТРЦ в Кременчуге: видео и все, что известно о трагедии

На момент ракетного удара в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Но ТРЦ продолжил работу.

Руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что заведение не могло работать во время воздушной тревоги. И люди должны были покинуть его помещение. При том что напротив было укрытие.

"В общем, это ответственность руководителя заведения, почему люди остались в торговом центре. И это ответственность людей, потому что за четыре месяца уже мы видим, что люди расслабились, и не идут в укрытия", – рассказал Дмитрий Лунин.

И все же часть посетителей ТРЦ все-таки последовала в укрытие во время объявления воздушной тревоги. Именно это и спасло их жизнь.

"Сейчас выясняем, почему люди остались в ТРЦ. Воздушная тревога была, и большое количество людей действительно покинули ТРЦ и ушли в укрытие. Это и позволило им спасти жизнь", – рассказал Дмитрий Лунин.

Ракетный удар по Кременчугу: главное

Российские оккупанты запустили две ракеты по Кременчугу днем в понедельник, 27 июня. Одна из ракет попала в ТРЦ "Амстор", когда там находились люди.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в момент "прилета" в торговом центре находились ориентировочно 1000 человек.

"Что делают оккупанты – это террор против нашего народа. Это преступление против человечности. Нет никакого объяснения, зачем было бить по мирному объекту – ТРЦ. Там рядом ничего нет ни военного, ни стратегического объектов", – заявил Дмитрий Лунин.

После удара в "Амсторе" вспыхнул масштабный пожар площадью более 10 тысяч квадратных метров. По состоянию на утро 28 июня подразделениями ГСЧС обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 60% от общей площади объекта. К работам от ГСЧС привлечены 440 человек (в том числе 14 психологов) и 70 единиц техники.

В общей сложности по городу были выпущены две ракеты. Одна из них попала в ТРЦ, а вторая – в местный стадион.

Стреляли российские захватчики ракетами X-22 с самолетов с территории Курской области из бомбардировщиков Ту-22 М3. Вражеские самолеты взлетели с аэродрома Шайковка. Аналитикам удалось установить имена россиян, которые могут быть причастны к военному преступлению.

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