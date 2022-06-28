Російські окупанти почали масштабні ракетні обстріли мирних українських міст. Ворог використовує неточні снаряди виключно з однією метою – вбити якомога більше мирних українців та залякати наш народ, який мужньо протистоїть ворогу та робить все можливе для своєї героїчної армії.

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Якими ракетами окупанти обстрілюють українські міста

Як повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, російські окупанти здійснили атаку на Кременчук ракетами Х-22. Ракетний удар ворог завдав з Курської області за допомогою стратегічних бомбардувальників.

За словами Арестовича, Х-22 – це старі ракети, про точність яких свідчить відхилення снаряда у 600 метрів. Відповідно, російські окупанти просто стріляли у центр Кременчука в надії влучити у місце великого скупчення людей. Про якийсь точний спланований удар цими ракетами мова йти не може.

Харків, Київ, Миколаїв, Одеса, Кременчук – росіяни почали фазу ракетного терору мирного населення. Міжнародне законодавство та Женевська конвенція прямо забороняють завдавати удари, які можуть спровокувати жертви серед мирного населення. Росіяни порушують все, що можна, це така собі розтягнута ракетна Буча,

– сказав Арестович.

Ракетний обстріл Кременчука: як це було

27 червня російські окупанти запустили ракети Х-22 по Кременчуку. Два снаряди російських окупантів влучили у ТРЦ "Амстор".

Сигнал повітряної тривоги попередив людей про небезпеку, вони почали прямувати до виходу. Загалом у будівлі було близько 1 000 мирних українців.

Після влучання ракет у ТРЦ почалася масштабна пожежа, вогонь охопив всю будівлю. Як повідомив Арестович, дах ТРЦ через пожежу впав, "Амстор" повністю зруйнований. Рятувальники повідомляли, що їм довелося гасити пожежу на площі в понад 10 000 квадратних метрів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 12 загиблих та 24 поранених. На жаль, ці дані можуть оновлюватися, адже рятувальні роботи тривають, а багато людей опинилися під завалами.

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