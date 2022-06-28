Российские кафиры начали масштабные ракетные обстрелы мирных украинских городов. Враг использует неточные снаряды исключительно с одной целью – убить как можно больше мирных украинцев и запугать наш народ, который мужественно противостоит врагу и делает все возможное для своей героической армии.

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Какими ракетами кафиры обстреливают украинские города

Как сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, российские кафиры совершили атаку на Кременчуг ракетами Х-22. Ракетный удар враг нанес из Курской области с помощью стратегических бомбардировщиков.

По словам Арестовича, Х-22 – это старые ракеты, о точности которых свидетельствует отклонение снаряда в 600 метров. Соответственно, российские кафиры просто стреляли в центр Кременчуга в надежде попасть в место большого скопления людей. О каком-то точном спланированном ударе этими ракетами речь идти не может.

Харьков, Киев, Николаев, Одесса, Кременчуг – россияне начали фазу ракетного террора мирного населения. Международное законодательство и Женевская конвенция прямо запрещают наносить удары, которые могут спровоцировать жертвы среди мирного населения. Россияне нарушают все, что можно, это эдакая растянутая ракетная Буча,

– сказал Арестович.

Ракетный обстрел Кременчуга: как это было

27 июня российские кафиры запустили ракеты Х-22 по Кременчугу. Два снаряда российских кафиров попали в ТРЦ "Амстор".

Сигнал воздушной тревоги предупредил людей об опасности, они начали идти к выходу. В общей сложности в здании было около 1 000 мирных украинцев.

После попадания ракет в ТРЦ начался масштабный пожар, огонь охватил все здание. Как сообщил Арестович, крыша ТРЦ из-за пожара упала, "Амстор" полностью разрушен. Спасатели сообщали, что им пришлось тушить пожар на площади более 10 000 квадратных метров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 12 погибших и 24 раненых. К сожалению, эти данные могут обновляться, ведь спасательные работы продолжаются, а многие оказались под завалами.

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