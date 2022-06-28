В Україні четвертий місяць триває війна, яку розпочала проти нашої держави Росія. За цей час територія нашої країни неодноразово обстрілювалася ракетами. В тому числі російські окупанти завдавали ракетні удари по тих містах, які доволі далеко від лінії фронту. Під час ракетного удару на території України оголошують повітряну тривогу. Вмикають її в тих регіонах, які можуть бути ціллю ракетного удару.

Варте уваги У Кременчуці продовжують розбирати завали: що залишилося від повністю зруйнованого ТРЦ у фото

Під час повітряної тривоги усі мають перебратися в укриття. А магазини та торгові центри – припинити роботу. При цьому на керівництво таких закладів покладений обов’язок на час тривоги припинити діяльність торгового центру і відновити таку діяльність після закінчення повітряної тривоги.

Під час ракетного удару, який був завданий по Кременчуку 27 червня, в Полтавській області була оголошена повітряна тривога. Однак керівництво місцевого ТРЦ "Амстор" проігнорувало це, продовживши роботу. Відтак в приміщенні торгово-розважального центру перебувало до тисячі людей. Частина з них загинула чи отримала поранення під час влучання ракети, яку запустили росіяни.

Важливо! Станом на 28 червня вже відомо про 20 загиблих та 59 поранених людей внаслідок ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці.

"Правила загальні для всієї країни. Вони є незмінними – під час повітряної тривоги потрібно переходити в укриття. На жаль ті люди, які залишитися тут під час повітряної тривоги, загинули саме через те, що вони залишилися тут, знехтувавши цим попередженням", – заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час спілкування з журналістами на місці зруйнованого ТРЦ.

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При цьому що поруч з ТРЦ "Амстор" розміщене укриття. І частина відвідувачів таки перейшла туди, завдяки чому і врятувала себе.

Інформацію про те, що ТРЦ працював у звичному режимі, підтвердив і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Виявилося, що адміністрація "Амстору" прийняла рішення з 23 червня не закриватися під час повітряної тривоги в місті.



Повідомлення про роботу ТРЦ "Амстор" під час повітряної тривоги / Скріншот Віталія Малецького

"В Україні війна, нехтувати повітряною тривогою – це злочин, що в черговий раз показала трагедія у "Амсторі". Тому звертаюся до закладів усіх форм власності: під час повітряних тривог має проводитися евакуація відвідувачів та персоналу до укриттів. У разі порушення цієї вимоги будемо вживати заходи включно з кримінальними справами та закриттям закладів", – заявив Віталій Малецький.

Тепер діяльністю керівництва ТРЦ "Амстор" займуться правоохоронці.

"Дії адміністрації будуть предметом окремого розслідування, і я зараз їх коментувати не буду. Буде проведе відповідне дослідження", – заявив Денис Монастирський.

Цю інформацію ж підтвердила і генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Якщо слідство доведе, що співробітники торгового центру знехтували заходами безпеки людей під час повітряної тривоги, їх притягнуть до відповідальності.

"Якщо дійсно там були певні такі порушення, які б змогли б превентивно зберегти життя і цього не відбулося, звичайно буде притягнення до відповідальності", – заявила Ірина Венедіктова.

Дивіться відео про те, чому росіяни обрали ТРЦ в Кременчуці ціллю для ракетного удару